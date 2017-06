Priester nam jarenlang grote geldbedragen aan van hoogbejaarde vrouw

DEN BOSCH - Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch heeft een 37-jarige priester verboden nog langer grote geldbedragen als schenking aan te nemen van een hoogbejaarde, diepgelovige vrouw.

Als hij toch giften blijft aannemen van de wilsbekwame 89-jarige, dan volgt schorsing, zo luidt de officiƫle waarschuwing die eerder dit jaar is uitgegaan.

100.000 euro

De vrouw schreef van 2011 tot en met 2015 in totaal meer dan 100.000 over naar de bankrekening van de priester, aldus de Volkskrant. Daarnaast nam de vrouw, een weduwe zonder kinderen, in deze periode zeker 50.000 euro contant op. Het vermoeden bestaat dat ook dit bedrag grotendeels naar de priester is gegaan.

Een neef kwam de schenkingen op het spoor toen hij vorig jaar enige maanden als gevolmachtigde inzage had in de financiƫle huishouding van zijn tante. Hij diende in december een klacht in bij het bisdom Den Bosch.

Toezegging

Volgens het bisdom heeft de priester, die in 2008 werd gewijd in Den Bosch, toegezegd zich aan het verbod te houden.