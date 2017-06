Buschauffeurs in Tilburg leggen werk neer; dienstregeling tot halftien in de war

TILBURG - Vijftig chauffeurs van busmaatschappij Arriva hebben dinsdagmorgen het werk neergelegd voor werkoverleg. Dat betekent dat veel bussen in Tilburg niet rijden.

De chauffeurs zijn boos omdat werkgever Arriva de pensioenkorting niet doorberekend heeft aan het personeel. En dat was volgens de FNV wel afgesproken. De actie duurt nog tot halftien.



De chauffeurs houden hun overleg in de remise aan de Fatimastraat in Tilburg. Volgens een woordvoerder van de FNV vinden de chauffeurs dat Arriva zich niet houdt aan de afspraken. Een korting op pensioenpremies voor de werkgever zou in z'n geheel ten goede komen aan de werknemers. Maar dat is maar gedeeltelijk gebeurd.