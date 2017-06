Familie en vrienden nemen afscheid van Sandra Reemer.

VUGHT - Familie en vrienden nemen dinsdagochtend afscheid van Sandra Reemer. Er is een besloten herdenkingsdienst in Kasteel Maurick in Vught. De zangeres en presentatrice uit Sint-Michielgestel overleed precies een week geleden aan de gevolgen van borstkanker.

Een witte rouwauto met daarin een rieten kist kwam rond acht uur het terrein oprijden. Dit zou volgens verslaggever Tom van den Oetelaar een verwijzing naar de Indische roots van Reemer kunnen zijn. De zangeres en presentatrice werd geboren in Indonesië.



De familie heeft er bewust voor gekozen om geen groot en publiek afscheid te houden. De uitvaart is woensdag ook in besloten kring.



Eurovisiesongfestival

Reemer werd in 1972 bekend bij het grote publiek toen ze met zangpartner Andres meedeed aan het Eurovisiesongfestival. In 1976 en 1979 vertegenwoordigde ze Nederland opnieuw op het populaire muziekevenement.



In de jaren tachtig ging ze voor de televisie werken. Samen met Jos Brink presenteerde ze het programma Wedden Dat. Hij noemde haar liefkozend 'kroepoekje', wat vervolgens haar bijnaam werd.