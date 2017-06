Geen wapens gevonden bij inval in huis in Den Bosch

De agenten droegen kogelwerende vesten bij de inval in Den Bosch (Foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media).

DEN BOSCH - Bij de inval in een huis in Den Bosch zijn geen wapens gevonden. Het onderzoek is daarmee voor de politie afgerond.

Agenten vielen maandag de woning aan de Oude Vlijmenseweg binnen. Ze droegen kogelwerende vesten.



Er was bij de politie informatie binnengekomen dat wapens en munitie in het huis zouden liggen.