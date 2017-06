Bossche verdachte (16) in zaak Savannah moest uit huis worden geplaatst voor begeleiding

DEN BOSCH - De 16-jarige jongen uit Den Bosch die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van Savannah Dekker (14) uit Bunschoten, moet begeleiding krijgen in ‘zijn laatste stap naar volwassenheid’. Hij moest daarom vanaf 7 juni voor een periode van vier weken uit huis worden geplaatst. Dat bevestigt de advocaat van de jongen tegen Omroep Brabant.

Volgens de advocaat heeft de maatregel onder meer te maken met het schoolverzuim van de jongen. Hij was vanaf september tot november vorig jaar niet op school verschenen. De rechtbank veroordeelde hem op 1 juni, de dag dat Savannah verdween, tot een voorwaardelijke werkstraf van vijftig uur met een proeftijd van twee jaar.

Onder toezicht

Er geldt ook een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) van drie maanden. In die periode onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de opvoedingssituatie van een kind.



“Mensen denken bij het uit huis plaatsen van een kind vaak in extremen, maar dat is niet aan de orde in deze zaak. Zijn jongere broertje is bijvoorbeeld niet uit huis geplaatst”, aldus de advocaat.



Savannah verdween begin juni. Na een grote zoekactie werd haar lichaam uiteindelijk gevonden aan de rand van Bunschoten bij een industrieterrein. De jongen zit momenteel vast voor betrokkenheid bij de dood van Savannah.