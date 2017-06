Militaire oefening oorzaak van brand op Oirschotse Heide

OIRSCHOT - Een militaire oefening met vaste - of vloeibare brandstoffen is de oorzaak van de brand op de Oirschotse Heide. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee.

Volgens een woordvoerder was er toestemming voor de oefening met brandbaar materiaal. “Er is vooraf overlegd met de terreinopzichter. Daarnaast was code groen afgegeven. De militairen hebben dus niet verkeerd gehandeld.”

Door de brand werd maandag een stuk bos van honderd bij driehonderd meter verwoest. Het vuur op de Oirschotse Heide was lastig te bestrijden, omdat in het gebied weinig bluswater beschikbaar was. De sterke wind verspreidde het vuur snel.