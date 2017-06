Parade van Tesla's in Eindhoven: 'Met de elektrische auto door heel Europa'

EINDHOVEN - Negen hoofdsteden bezoeken ze in negen dagen. De deelnemers van de eTourEurope gaan met hun elektrische auto's 3600 kilometer rijden, gemiddeld 400 kilometer per dag. Dinsdagmorgen stonden de wagens, hoofdzakelijk Tesla's, aan de snellader bij Motel van der Valk in Eindhoven, klaar voor de volgende etappe.

"Wij doen dit voor het vierde jaar op rij", zegt organisator Ludwig Mayer uit München in Duitsland. De bedoeling van de tour is om te laten zien dat mobiliteit met een elektrische auto heel goed mogelijk is. "Met een Tesla kan je op één dag al bijna 500 kilometer rijden", zegt Mayer. Aan de snelladers bij motel Van der Valk zijn de Tesla's binnen een kwartier opgeladen.



Heerlijk rijden

Een Nederlandse zakenman die zijn Tesla ook aan de snellader heeft gedaan, kijkt goedkeurend naar de deelnemers van de tour: "Ik rij al drie jaar elektrisch en het bevalt mij prima, ik zou niet meer anders willen. Als je op vakantie gaat, moet je wel een paar stops maken, maar dat is geen probleem".



De deelnemers van de tour verlaten Eindhoven weer voor de volgende bestemming, Hannover. Op 18 juni is de finish in Salzburg in Oostenrijk.