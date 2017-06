Blunderende drugsdealer opgepakt na wilde achtervolging

EINDHOVEN - De politie heeft vorige week een vermoedelijke drugsdealer opgepakt nadat hij bijna twee agenten van de sokken had gereden in Eindhoven. Hij ging er vandoor en er volgde een wilde achtervolging. De 19-jarige man reed zonder rijbewijs, had waarschijnlijk net een joint gerookt en had meerdere bolletjes met drugs bij zich.

De politie wilde in eerste instantie een ‘stevig gesprek’ met de bestuurder voeren, omdat hij de agenten bijna had aangereden op de Boschdijk in Eindhoven. De agenten gaven hem een stopteken maar omdat hij die negeerde, zetten ze de achtervolging in.



'Gevaarlijk rijgedrag'

De Eindhovenaar ging met 80 kilometer per uur over een weg waar maar 30 was toegestaan. Volgens de politie bracht hij door zijn rijgedrag andere weggebruikers in gevaar. Verschillende mensen moesten de auto ontwijken.



De automobilist was op een gegeven moment de achtervolging zat en stopte. Hij gooide zijn portier open en stoof er vandoor. Een agent ging er achteraan. De verdachte klom over een muur en de politieagent schreeuwde dat hij er vanaf moest komen. Pas toen de politie met pepperspray spoot, kwam de man naar beneden.



Drugs in auto

Omdat de agenten wilden weten waarom de man op de vlucht sloeg, keken ze in zijn auto. Er lag een half opgerookte joint ter hoogte van de versnellingspook. Ook vonden ze een blauw bolletje met wit poeder. Op het bureau bleek dat de man meerdere bolletjes bij zich had. Het is niet bekend om wat voor drugs het gaat.