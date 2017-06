Geradicaliseerde Amsterdammer langer vast, aanhouding 'rechtmatig'

DEN BOSCH - De 29-jarige Amsterdammer die vrijdag werd opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg bij het PSV-stadion in Eindhoven, mag nog enkele dagen langer worden vastgehouden. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdagochtend besloten. De man staat bij de politie bekend als geradicaliseerd.

De Amsterdammer was aan het filmen bij het stadion waar op dat moment Guus Meeuwis optrad. Hij kon geen duidelijke verklaring geven voor zijn gedrag.

Het Openbaar Ministerie had de rechtbank gevraagd de ‘rechtmatigheid’ van de aanhouding van de man te toetsen. Dit zodat hij langer kon worden vastgehouden. De rechter-commissaris besloot dinsdag dat de aanhouding van de man ‘rechtmatig’ was.



Onderzoek in volle gang

De recherche is nog volop bezig met het onderzoek naar de Amsterdammer. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.



De Amsterdammer werd vrijdag gearresteerd en de politie sloeg groot alarm. Er waren veel agenten in het centrum van Eindhoven en er vloog lange tijd een politiehelikopter boven de stad.



