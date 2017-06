Hoera! Lynx geboren in Dierenrijk Nuenen

NUENEN - In Dierenrijk Nuenen is een lynx geboren. Het gaat om een vrouwtje. De lynx is een paar dagen geleden al geboren, maar laat zich nu pas wat vaker zien.

Het is voor het eerst dat een lynx het levenslicht ziet in de Nuenense dierentuin. Dierenrijk staat open voor naamsuggesties.

Opvoeding

Moeder Anne ontfermt zich over de opvoeding van het jong. Dat is gebruikelijk bij lynxen. Vader Bob bemoeit zich hier weinig mee. De zoogtijd duurt ongeveer twee tot vijf maanden. In die tijd blijft het jong in het nest. Na ongeveer twaalf maanden kan de lynx op eigen benen staan.

Samen met de wolf en bruine beer zijn lynxen de grootste roofdieren in Europa.