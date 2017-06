Reddende engel van Luuk (2) die bijna stikte gevonden: 'Het was het minste wat ik kon doen'

TILBURG - De reddende engel van de 2-jarige Luuk is gevonden. Valentina Luijbregts zorgde ervoor dat het jochie niet stikte toen hij met zijn moeder een Kruidvat-filiaal in Tilburg bezocht. Luuk had een snoepje in zijn mond gestoken en verslikte zich, maar dankzij Valentina liep het goed af.

“Ik twijfelde echt geen moment. Ze stonden voor ons in de rij bij de kassa en ik zag dat hij geen lucht kreeg”, vertelt ze. “Ik heb een EHBO-cursus gehad, dus ik wist wat ik moest doen. Ik wilde eigenlijk nog aan zijn moeder vragen of ik mocht helpen, maar was toen al bezig. Het was het minste wat ik kon doen.”



Luijbregts klopte het jongetje meerdere keren tussen de schouderbladen waardoor het snoepje uit zijn mond viel. “Ik schrok echt van wat eruit zijn mondje kwam. Het was een heel groot stuk. Hij had zo’n colaflesje gepakt, een grote.”



Zijn moeder Kimm begon een zoekactie naar de reddende engel, omdat ze haar graag nog wilde bedanken. Dankzij een oproep op Facebook en media-aandacht werd Valentina al snel gevonden.



'Met heel mijn hart gedaan'

“Ik vind het zo leuk dat Kimm zoveel moeite heeft gedaan”, vertelt Valentina. “Ik heb het met heel mijn hart gedaan. Ik ben zelf ook moeder en het had ook mijn kind kunnen zijn. Als ouder heb je gewoon een black out en weet je niet wat je moet doen. Ik kon wel rustig handelen.”



'Wel traantje gelaten'

Moeder Kimm en Luuk waren erg emotioneel naderhand. En ook Valentina moest ‘een traantje laten’. “Ik besefte me dat ik hem gewoon echt geholpen had en dat het heel anders had kunnen aflopen."



De twee moeders hebben inmiddels contact met elkaar via Facebook. “Kimm vroeg om mijn adres, dus dat heb ik gegeven. Ze stuurt me waarschijnlijk nog een kaartje.”