'Hij moet ons beschermen tegen terroristen en ook kunnen feesten'; de nieuwe Tilburgemeester

TILBURG - Moet de nieuwe burgemeester van Tilburg betrouwbaar zijn of een vernieuwer, bedachtzaam of daadkrachtig, een man of vrouw? De Tilburger mag het zeggen. In een enquete met dertien vragen mogen de inwoners van Tilburg dertien dagen lang hun mening geven.

Op straat heeft de Tilburger nog niet zo heel erg goed nagedacht over de vraag waar hun burgemeester aan moet voldoen. Een vrouw die de stoep veegt voor hotel Mercure aan de Heuvel denkt diep na en vindt dan dat de burgemeester er voor de mensen moet zijn. Een ander heeft een beter beeld: "Ik denk dat de nieuwe burgemeester ons goed moet beschermen tegen terrorisme en agressiviteit".



Feest

Maar moet de burgemeester dan geen carnavalsvierder zijn, die met de mensen kan feesten? "Ja", zegt een voorbijganger in Tilburg. "Hij moet wel Brabants Bourgondisch zijn". Een ander wil graag dat hij jong en enthousiast is. Dat hij het Tilburgse centrum kan opkrikken. Niet gek dat veel mensen nog denken dat het om een 'hij' gaat. De huidige burgmeester is tenslotte een man. Maar vanzelfsprekend is het niet. In de enquete op www.denieuwetilburgemeester.nl wordt specifiek gevraagd of het een man of een vrouw moet worden.



Profielschets

Wat gaat er gebeuren met de enquete ? De vertrouwenscommissie van de Tilburgse raad, die de profielschets maakt, gaat hem gebruiken. Om de Profielschets wat aan te scherpen wellicht en een denkrichting te bepalen. De grote vraag is natuurlijk of de gemiddelde Tilburger hetzelfde beeld heeft van de burgemeester? In juli komt de vacature vrij. Dan zal het nog wel even duren voor er een nieuwe naam op de burgemeesterskamer van Tilburg geschroefd kan worden.