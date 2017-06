Speeltoestel waarin meisje klem zat, afgezet met rood-wit lint

OOSTERHOUT - Het houten klimrek in de Oosterhoutse nieuwbouwwijk De Contreie, waar maandagavond een meisje in vast kwam te zitten, is afgezet met rood-wit lint.

Het slachtoffer zat maandagavond minutenlang tussen twee houten balken geklemd. De brandweer moest er aan te pas komen om het meisje te bevrijden.



Met de schrik vrij

De brandweer schroefde een van de houten palen eruit en bevrijdde zo het meisje. Het slachtoffertje is door ambulancepersoneel nagekeken. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Het moderne klimrek staat inĀ een kleine speeltuin aan de IJzertijd. Volgens de buurtvereniging hebben er al meer kinderen in het rek vastgezeten. De vereniging is in gesprek met de gemeente.