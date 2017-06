Drie mannen opgepakt voor chantage met seksfoto's, politie verwacht meer slachtoffers

TILBURG - De politie heeft drie mannen aangehouden die ervan worden verdacht meisjes te hebben gechanteerd en afgeperst met naaktfoto's. Via datingsites haalden de mannen meisjes over om naaktfoto's te sturen en toen ze die hadden perste ze de meisjes daarmee af.

De mannen die aangehouden zijn, zijn 19 en 22 jaar en komen uit Bergen op Zoom en Tilburg. In oktober 2016 is er aangifte gedaan tegen de mannen.



Computers

De politie zocht in de woning naar mogelijk bewijsmateriaal. Daarbij zijn computers en andere digitale goederen in beslag genomen. Uit onderzoek blijkt dat de verdachten mogelijk al maandenlang slachtoffers maakten.



Contact

De politie wil in contact komen met mensen die zijn gechanteerd. De politie noemt deze vorm van chanteren sextortion. Soms wordt door de daders het seksueel getinte materiaal zo gemonteerd dat het lijkt alsof het slachtoffer seks heeft met een minderjarige. Door te dreigen de beelden online te zetten, worden de slachtoffers gechanteerd. De afperser wil meestal geld, bitcoins of meer pikante foto's hebben van het slachtoffer.