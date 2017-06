Namen genoemd van mogelijke dader in zaak in gezicht gestoken vrouw

HELMOND - In de zaak van de jonge vrouw die vorige maand in Helmond in haar gezicht werd gestoken, zijn door tipgevers namen genoemd van de mogelijke dader. Dit nadat maandag in de uitzending van Bureau Brabant een compositietekening van de verdachte werd getoond. In totaal zijn bij de politie vier tips binnengekomen.

Een nachtmerrie werd vorige maand werkelijkheid voor het slachtoffer in Helmond. Zaterdagnacht 28 mei werd de jonge vrouw vanuit het niets in haar gezicht gestoken door een onbekende man.Dit gebeurde toen ze in de buurt van de President Rooseveltlaan in Helmond fietste.

Ook dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht wordt aandacht besteed aan de zaak. In dat programma deed het slachtoffer eerder al haar verhaal.

De dader is een blanke man van ongeveer 25 jaar oud. Mogelijk raakte hij zelf gewond bij de aanval. In de buurt werden twee messen gevonden, een van die messen mist een punt.