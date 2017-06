Andrea is voor de derde keer doelwit van ramkrakers: 'Vegen, puinruimen en weer verder'

OISTERWIJK - Beduusd stapt ze rond door het glas dat door heel de winkel ligt. "Deze rekken hingen helemaal vol. Daar zaten jassen bij van 600 euro." Andrea Overkamp, eigenaresse van kinderkledingzaak Lo-La in Oisterwijk kan het nauwelijks bevatten. Maandagnacht was haar kledingzaak voor de derde keer doelwit van een ramkraak.

De daders reden met een busje de gevel van de winkel aan de Spoorlaan eruit. Ze stopten dure kinderkleding in grote tassen en gingen er op twee scooters vandoor. Andrea blijft achter met een flinke ravage en een lege winkel. "Ik zie het nou voor de eerste keer... heftig."



Na even rondgekeken te hebben komt Andrea tot de conclusie dat er veel kinderkleding gestolen is. "Er is heel veel weg. Ze zijn heel gericht bezig geweest. De nieuwe collectie van veel dure merken is weg, zelfs wat achter de kassa lag."



Derde keer

Het is de derde keer dat de winkel van Andrea doelwit is van een ramkraak. In september 2015 en december 2015 was het ook al raak. De winkel was sindsdien goed beveiligd, zegt Andrea. Een stevig rolluik zou dieven buiten moeten houden. En om een ramkraak te voorkomen stond er ook bijna altijd een auto voor het pand geparkeerd. Maar niet aan de kant waar nu het busje naar binnen reed.



Net verbouwd

De winkel was was net helemaal vernieuwd. Andrea: "Gisteravond om half elf waren we klaar met de verbouwing. Het zag er supermooi uit. Dan is het niet te geloven dat nu meteen dit gebeurt. Er zit zoveel werk in en dat is nu weg, onvoorstelbaar."



Andrea zegt dat ze goed verzekerd is, dus wat de materiële schade betreft, komt het wel goed. "Maar de emotionele schade en de klap die ik nu weer krijg... ik denk niet dat de daders in de gaten hebben dat dit zoveel pijn doet." Toch is ze vastbesloten om door te gaan en haar winkel zo snel mogelijk weer te openen. "We gaan vegen, puinruimen en weer verder."