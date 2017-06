Héctor Moreno verlaat PSV voor Italiaans avontuur bij AS Roma

EINDHOVEN - Héctor Moreno wordt ploeggenoot van Kevin Strootman. De Mexicaanse verdediger verlaat PSV voor AS Roma. De 29-jarige verdediger, die bij PSV in het bezit was van een verbintenis tot de zomer van 2019, tekent een vierjarig contract bij de Italiaanse club.

"Voor mijn carrière is het belangrijke stap voorwaarts", zegt Moreno op de website van AS Roma.



Sportief directeur Monchi is blij met de komst van de Mexicaans international. "Het is een centrale verdediger met veel internationale ervaring. Zijn komst was ons doel voor lange tijd, gelukkig hebben we de omstandigheden kunnen creëren om hem naar Rome te krijgen."



Moreno kwam twee seizoenen in actie voor PSV. In 2015 kwam hij over van het Spaanse Espanyol. In zijn eerste seizoen won hij met PSV de landstitel, ook won hij de Johan Cruijff Schaal. In totaal speelde Moreno tachtig wedstrijden voor PSV, daarin kwam hij dertien keer tot scoren.Bij AS Roma komt hij voormalig PSV'er Kevin Strootman tegen. De middenvelder speelt sinds 2013 voor de Romeinse club. Moreno, 79-voudig international, bereidt zich momenteel met Mexico voor op het toernooi om de Confederations Cup. Hij meldt zich daarna in Rome.