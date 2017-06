Vrouw en kindjes gewond bij ongeluk in Zeeland, auto over de kop geslagen

ZEELAND - Een automobiliste is dinsdagmiddag met haar twee kinderen over de kop geslagen op de Udenseweg in Zeeland. Volgens een getuige raakte ze alle drie gewond en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om twee kleine kindjes. Volgens een getuige zaten ze allebei nog in een kinderzitje.



Van de weg geraakt

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De vrouw raakte met haar auto van de weg, reed tegen een lantaarnpaal en boom en sloeg toen over de kop.



Hoe de drie eraan toe zijn en wat soort verwondingen ze hebben, is niet bekend.