Invallen bij grootschalig onderzoek naar corruptie en fraude

Doorzoeking in huis Nuenen in corruptieonderzoek. (Archieffoto)

NUENEN - In een groot onderzoek naar corruptie en fraude is dinsdag onder meer een inval gedaan in een huis in Nuenen. Er is niemand aangehouden. Wel werd de administratie in beslag genomen. Het gaat om een actie van de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

Behalve het huis in Nuenen doorzocht de FIOD ook huizen van verdachten in Vianen en Aerdenhout. Ook werden bedrijfspanden van getuigen in Purmerend, Amsterdam, Den Haag en Delft doorzocht. Bij de operatie werden onder meer enkele duizenden euro’s, een dure Rolex, een Porsche Carrera en een Harley Davidson in beslag genomen.



Overal werden administratie en onder meer computers in beslag genomen. Op één huis werd beslag gelegd. Dat geldt ook voor meerdere buitenlandse rekeningen.

Negen verdachten

Wat er precies waar in beslag is genomen, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het in Nuenen alleen gaat om administratie. Het onderzoek naar in totaal negen verdachten staat onder leiding van het Functioneel Parket.



De negen worden verdacht van onder meer oneerlijke aanbestedingsprocedures voor bouwopdrachten tussen 2011 en nu. Ook zouden voor privéverbouwingen valse facturen zijn opgemaakt voor een bedrag van 1,7 miljoen euro.



Faillissementen

Verschillende bouwbedrijven gingen door deze gang van zaken in 2014 failliet.