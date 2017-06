Advocaat die getuigenverklaring vervalste opnieuw voor de rechter

DEN BOSCH - Justitie heeft tegen een advocaat (65) uit Bergen op Zoom dinsdag in hoger beroep opnieuw 150 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist. De man wordt verdacht van het vervalsen van een getuigenverklaring in 2011.

Die verklaring pakte gunstig uit voor de cliënt van de advocaat, maar volgens het openbaar ministerie was de verklaring niet door de getuige ondertekend. Uit onderzoek bleek dat de getuige al was overleden ten tijde van het indienen van de verklaring en dat de advocaat die zelf had opgesteld.



Volgens de verdachte advocaat (65) heeft hij misschien onzorgvuldig gehandeld, maar geen strafbaar feit gepleegd. Volgens de advocaat was de inhoud van de verklaring juist en had de getuige aan zijn cliënt aangegeven dat hij het met de inhoud eens was. Dat laatste had de advocaat niet meer bij de getuige gecheckt.



De advocaat werd in 2015 al veroordeeld tot 40 uur werkstraf en 20 dagen voorwaardelijke celstraf. Hij ging in hoger beroep. De advocaat-generaal eiste dinsdag een gelijke straf als destijds bij de rechtbank. Het hof doet op 27 juni uitspraak.