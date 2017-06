Dries Wuytens kiest na vier seizoenen Willem II voor Heracles Almelo

ALMELO - Dries Wuytens speelt komend seizoen voor Heracles Almelo. De verdediger speelde de afgelopen vier seizoenen voor Willem II, nu heeft hij een akkoord over een tweejarige verbintenis bij Heracles Almelo.

Met Wuytens heeft Heracles Almelo snel een opvolger binnen voor Justin Hoogma. De negentienjarige verdediger, die het afgelopen seizoen geen minuut miste in de eredivisie, maakt de overstap naar het Duitse TSG 1899 Hoffenheim.



Nico-Jan Hoogma, algemeen directeur van Heracles Almelo, is tevreden met de komst van Wuytens. "In Dries Wuytens halen we een centrale verdediger in huis met veel ervaring. Hij speelde tot nu toe 93 wedstrijden op het hoogste niveau in België en Nederland."



Wuytens, voormalig jeugdinternational van België, speelde in totaal 120 officiële wedstrijden voor Willem II. De defensieve kracht stond het afgelopen seizoen slechts acht competitiewedstrijden in de basis bij de ploeg van trainer Erwin van de Looi, in totaal kwam hij in de afgelopen jaargang vijftien keer in actie voor de Tricolores.