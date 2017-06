Parkiet gered uit brandend huis in Nuenen, buurtbewoners slaan ruit in

NUENEN - Buurtbewoners hebben dinsdagmiddag een vogel uit een brandend huis gered in Nuenen. In de woning stond een pannetje op het vuur dat in brand vloog. De bewoonster was op dat moment niet thuis.

Het huis aan de Wielewaallaan stond vol rook. Buurtbewoners sloegen een ruit in en haalden de parkiet, compleet met kooi, uit het huis. Er raakte verder niemand gewond.



In de achtertuin zat ook nog een hond, ook hij bleef ongedeerd.