Groenten smaken nergens zo lekker als bij Pollevie: 'En je mag hier ook een stukje vlees eten'

DEN BOSCH - Pollevie Bar&Kitchen in De Bosch is uitgeroepen tot het beste groentenrestaurant van Nederland. Volgens de hotel- en restaurantgids Gault&Milau kan je nergens betere groenten eten dan in het restaurant van Martin Brekelmans in het Paleiskwartier.

"Wij beginnen onze gerechten vanuit het perspectief van welke groenten zijn er op dat moment in het seizoen en dan gaan we verder kijken wat daar allemaal bij past. Dat is deze keer enorm gewaardeerd en daar zijn wij heel blij mee", zegt eigenaar Martin Brekelmans. Hij benadrukt dat Pollevie geen vegetarisch restaurant is. "Er staan wel vegetarische gerechten op de kaart, maar je kan hier ook een stukje vlees eten".



Inspiratie

Groenten zijn voor Brekelmans vooral een inspiratiebron: "Het is een heel andere benadering, waarbij je heel veel ingrediënten tot je beschikking hebt. Wij willen de mensen verrassen met mooie gerechten en dat stuk vlees dat kennen we inmiddels wel. Mensen die van gezonde en lekkere voeding houden zijn hier van harte welkom".



De jury was vooral onder de indruk van een frisse linzen-venkelsalade, zegt kok Douwe Verschuur: "Het staat bij ons als tussengerecht op het menu. De jury heeft die ook gegeten en gevraagd of wij die nog een keer kunnen maken voor bij de prijsuitreiking."



Of Pollevie veel extra klandizie krijgt dankzij de prijs weet Martin Brekelmans nog niet. Zijn restaurant zit sinds twee jaar in het Paleiskwartier en het is toch wel pionieren op die plek: "Maar de loop komt er steeds beter in en wij mikken ook op mensen van buiten Den Bosch en het Paleiskwartier."