PSV gaat met nieuw thuisshirt terug naar de tijd van de Braziliaanse spits Ronaldo

EINDHOVEN - PSV heeft dinsdag het nieuwe thuistenue gepresenteerd. De Eindhovense club liet zich inspireren door het tenue waarin Ronaldo in 1994 door wist te breken bij PSV.

De bekende rode (vier) en witte (drie) PSV-banen zijn weer natuurlijk weer aanwezig, de volgorde van de strepen wijkt wel af van de shirts van de afgelopen jaren. Net als in 1994 is het shirt voorzien van zogenaamde pinstrijpes naast de bekende banen.



"Ieder seizoen is het de uitdaging om het thuistenue wat frisheid te geven zonder aan het rood-wit van PSV te tornen", zegt Bryony Coates, designer Umbro. "Dit jaar proberen we dat met een witte streep in het midden van het tenue en gedeeltelijk doorlopende strepen aan de achterzijde. Het shirt straalt de waarden van PSV uit, heeft een sterkere historische oorsprong, maar is tegelijkertijd fris, eigentijds en uniek."



Fans zagen tijdens de campagne richting de onthulling de gelijkenis met het shirt waarin Ronaldo doorbrak. Naast tevreden fans zijn er tegelijkertijd ook veel fans die niet te spreken zijn over de afwerking van het shirt.