Raddraaiers verknallen eindexamenfeest Willem van Oranje College: 'Intrieste vertoning'

SPRANG-CAPELLE - Het had een prachtig afscheid moeten zijn van de middelbare schoolbanken, maar voor de leerlingen van het Waalwijkse Willem van Oranje College werd het eindexamenfeest maandagavond in Sprang-Capelle verpest door een aantal raddraaiers. "Heel, heel vervelend."

Het feest werd voortijdig beëindigd nadat de onruststokers onder meer vernielingen hadden aangericht. Meerdere ruiten sneuvelden, hekken werden omgegooid of in de vijver gedumpt en binnen in Zidewinde Partycentrum sneuvelde glaswerk. Volgens berichten op Facebook zijn er ook bloembakken en sanitair gesloopt.



“Kapotgegooide bierflessen, gestolen drank en dronken jeugd. Bijna alle jeugd buiten na twaalf uur omdat iedereen naar buiten moest en dan geen toezicht meer. Politie opgesteld in omliggende straten. Ik vond het een intrieste vertoning”, is te lezen op social media.



Heel vervelend

“Heel, heel vervelend”, zo reageert schooldirecteur Kees Smit. “Niet alleen voor de leerlingen, maar voor iedereen die erbij betrokken was. Het was tot dat moment een leuk feest.” Volgens Smit gaat het om een klein aantal boosdoeners. “Ik vermoed een combinatie van leerlingen en introducés.”



De school roept leerlingen op informatie te delen. “Ik heb het idee dat het mogelijk moet zijn om volgend jaar weer een eindexamenfeest te organiseren, want je gunt de leerlingen een prachtig feest”, aldus Smit. “We zullen wel moeten kijken wat we hiervan kunnen leren en of zo’n feest in de hand te houden is.”