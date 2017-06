Wanhoopskreet van moeder op Facebook massaal gedeeld: 'Onze dochter wil dood'

RIJEN - Een wanhoopskreet van moeder Claudia van Dooren uit Rijen wordt massaal gedeeld op Facebook. Ze schrijft dat haar dochter niet meer wil leven en dagelijks een psychische hel moet doorstaan. Er zou geen plek zijn voor het zestienjarige meisje in de enige kliniek waar behandeling mogelijk is.

De moeder spreekt in haar post over een behandelkliniek voor jeugdigen waar maar acht behandelplekken zouden zijn.



“Het is onbegrijpelijk. Dat dit mogelijk is in een welvarend land als Nederland. Voor een knie-operatie wacht je hooguit 6 weken. Je bent zeker van een plek, weet dat je snel beter bent. Bij (ernstige) psychiatrische problemen, waarbij zicht op verbetering cruciaal is, laten ze je in de kou staan. Dan word je in Den Haag niet serieus genomen. We zijn ten einde raad. Hoeveel zelfmoordpogingen moeten we nog meemaken?”



Ze roept lezers op om haar post te delen als je vindt dat er ook iets moet veranderen in Nederland, zodat haar dochter geholpen kan worden. Inmiddels is de post meer dan 13.000 keer gedeeld. Ook reacties stromen binnen onder het bericht.Tegen RTL Late Night vertelt de moeder over haar oproep en dat haar dochter al maanden in crisisopvang verblijft, waar van behandeling geen sprake is.