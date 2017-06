Marcel Wouda trapt af voor Swim to Fight Cancer in Eindhovens Kanaal

EINDHOVEN - In het Eindhovens Kanaal wordt op 26 augustus de eerste Eindhovense editie gehouden van Swim to Fight Cancer. Voor de zwemstad Eindhoven is het de eerste keer dat er gezwommen wordt om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De aftrap vond dinsdagmiddag plaats. Niemand minder dan zwemcoach en voormalig wereldkampioen Marcel Wouda dook het donkere water in om het evenement te promoten.

In het Eindhovens Kanaal kan straks veilig gezwommen worden, zonder kans op een stevige diarree, bevestigt Carolien Smits van Waterschap de Dommel. “We houden de waterkwaliteit continu in de gaten en het water is schoon en veilig genoeg om er een wedstrijd of prestatietocht in te houden.”



Rebecca eert haar vader

Zoals overal heeft ook de Eindhovense Swim to Fight Cancer zwemtocht een eigen ambassadeur. In dit geval gaat het om de 19-jarige Rebecca Fairly. Een voormalig zwemtalent die met haar sport stopte toen haar vader overleed aan kanker. “Ik doe het zeker voor hem. Ik weet zeker dat hij trots zou zijn geweest omdat ik toch weer het water in ga om te zwemmen.”



Zwemmen voor kankeronderzoek

De Swim tot Fight Cancer zwemtochten hebben de afgelopen jaren veel geld opgebracht voor onderzoek naar kanker, vertelt Limore Noach van de overkoepelende organisatie. “In totaal is er al landelijk al 1,8 miljoen euro bij elkaar gezwommen, waarvan één miljoen euro alleen al in Den Bosch.” Swim tot Fight Cancer werd in 2014 voor het eerst in Den Bosch gehouden



Superleuk

Marcel Wouda vindt het prachtig dat nu ook in zwemstad Eindhoven een Swim to Fight Cancer wordt gehouden.” Superleuk, ik vind het een heel gaaf evenement en trots dat het nu ook in Eindhoven kan.”



De Eindhovense organisatie verwacht op 26 augustus tussen de 200 en 500 deelnemers.