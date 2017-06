Nicolas Mahut wil geschiedenis schrijven op Ricoh Open: de eerste worden die vier keer wint

ROSMALEN - Nicolas Mahut won drie keer de Ricoh Open, dit jaar gaat hij voor een historische vierde titel. Samen met Pat Rafter is hij recordhouder met drie zeges, nooit won iemand het toernooi vier keer.

In 2013 won Mahut de finale van Stan Wawrinka, dat jaar won hij ook een ATP-toernooi in het Amerikaanse Newport. In 2015 was hij in Rosmalen te sterk voor David Goffin. Vorig jaar won hij in de finale van Gilles Müller. "Het is een geweldig verhaal. Het is het toernooi waar ik de meeste successen heb geboekt. Iedere keer dat ik hier kom is het weer speciaal voor mij."



Mocht het Mahut lukken zijn vierde toernooizege te pakken in Rosmalen, dan schrijft hij geschiedenis. "Het eerste jaar dat ik hier speelde was dat eigenlijk niet de bedoeling. Maar omdat ik een wildcard had voor Wimbledon had ik de kans om hier kwalificaties te spelen. Uiteindelijk won ik het toernooi. Ik heb hier sowieso een speciaal gevoel, er zijn geen woorden om dat te omschrijven."



Mahut, die in het dubbelspel zestien titels pakte en onder meer de US Open won, voelt zich ondanks zijn goede prestaties niet onoverwinnelijk in Rosmalen. "Voor ik de baan op kom weet ik dat ik mijn beste tennis moet spelen, anders heb ik geen kans."Dat was in de eerste ronde ook zo tegen Dennis Novikov. "Ik weet hoe gevaarlijk iemand uit de kwalificaties kan zijn op dit toernooi. In de tweede ronde zal het ook weer zwaar zijn."Mahut speelt in de tweede ronde tegen landgenoot Julien Benneteau. Robin Haase en Kiki Bertens komen niet in actie in de tweede ronde in het enkelspel. Haase ging in drie sets dinsdagochtend onderuit tegen de Rus Daniil Medvedev. Bertens, als beste Nederlandse tennisster het uithangbord voor het damestoernooi, verloor in drie sets van de Duitse Andrea Petkovic.