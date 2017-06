Brand die basisschool Onder de Wieken in Eindhoven in de as legde, mogelijk aangestoken

EINDHOVEN - De grote brand die zaterdag basisschool Onder de Wieken in Eindhoven in de as legde, is mogelijk aangestoken. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien rond de school.

De brand ontstond zaterdagochtend rond elf uur. Veel leerlingen zagen van een afstandje hoe hun schoolspulletjes verbrandden.



Het was van begin af aan niet duidelijk hoe de brand is begonnen. De politie zoekt daarom mensen die tussen vrijdagavond vijf uur en zaterdagochtend elf uur opvallende mensen of auto's hebben gezien bij de school. Ook willen agenten graag beelden bekijken van bewakingscamera's in de buurt.



Dinsdagmiddag heeft de politie buurtonderzoek gedaan in de buurt van de school. Het afgebrande gebouw wordt bewaakt.



Na de brand werd iemand aangehouden die zich niet kon legitimeren.



Noodgebouw

De 320 leerlingen van Onder de Wieken zijn deze week vrij. Ondertussen wordt hard gewerkt om het oude gebouw van Jenaplanschool De Vierring op te knappen, zodat leerlingen daar vanaf maandag terechtkunnen.