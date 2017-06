Bronzen borstbeeld gestolen van eerste autobouwer Marinus Entrop

DONGEN - Het bronzen borstbeeld van Marinus Entrop is maandagnacht gestolen uit de binnentuin van een ouderenwoonvoorziening aan de Kerkebosdreef in 's-Gravenmoer. Het beeld stond er sinds 2012.

Marinus Entrop was Brabants eerste autobouwer en oud-inwoner van 's-Gravenmoer. Hij overleed in 1962 op 88-jarige leeftijd. Als eerbetoon plaatste de gemeente op 30 oktober 2012 een borstbeeld van de man. De destijds 30-jarige Jasmin Djerzic ontwierp het beeld.



Meerdere pogingen

In de gemeente Dongen is in de afgelopen dagen nog een ander beeld gestolen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook de Paradijsvogel uit de tuin van de Volckaert in de Middellaan meegenomen. Ook deden dieven nog een poging om het beeld van Manneke Pee te stelen. Deze poging mislukte. Waarschijnlijk omdat de dieven werden gestoord door voorbijgangers.



Om te voorkomen dat Manneke Pee alsnog wordt gestolen, hebben medewerkers van de gemeente het beeld van zijn sokkel gehaald en opgeslagen.