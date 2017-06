Eerste geschilderde animatiefilm 'Loving Vincent' in première

ANNECY - De eerste geschilderde animatiefilm ‘Loving Vincent’ is dinsdag in wereldpremière gegaan. Voor deze film over Vincent van Gogh zijn alle frames met de hand geschilderd. De film is dan ook gemaakt op basis van zijn schilderijen. Op het internationale filmfestival Annecy is de film dinsdagmiddag in première gegaan.

Meer dan 125 kunstenaars brengen in Loving Vincent de kunstenaar met penseelstreken tot leven. Ze gebruikten daarvoor een vergelijkbare techniek als Van Gogh.



Expositie

De makers van de film zijn Hugh Welchman en Dorota Kobiela (Breakthru Productions). Ze zijn in totaal vier jaar bezig geweest met de film. In oktober 2017 gaat de film in Nederland in première.



Het Noordbrabants Museum wijdt een expositie aan de animatiefilm. De zeventig mooiste schilderijen komen voor de expositie naar Den Bosch. De tentoonstelling is te zien van 14 oktober 2017 t/m 28 januari 2018.