Meisje gewond door uitwijkende vrachtwagen

OOSTERHOUT - Een meisje is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Hoevestraat in Oosterhout. Ze werd geraakt door een vrachtwagentje, dat moest uitwijken voor een tegemoetkomende auto.

Volgens een getuige schoot de vrachtwagen plotseling naar links, toen de chauffeur de tegemoetkomende auto zag. Hij raakte daarbij het meisje, dat aan de zijkant van de weg fietste.



Zij zou buiten bewustzijn zijn geweest en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Hoevestraat is een tijdje afgesloten geweest. Inmiddels is de weg weer vrij.