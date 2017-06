Nagellakactie van Tijn goed op dreef, al ruim half miljoen opgehaald

HAPERT - De nagellakactie van Tijn is ruim over de helft. Op dinsdagavond stond de teller op bijna 550.000 euro. Uiteindelijk moet met de actie één miljoen euro opgehaald worden.

Op dinsdag 13 juni hebben ze voor de resterende 450.000 euro nog 23 dagen de tijd. Met de één miljoen euro wil Stichting Semmy een speciale robot naar Nederland halen. Met de robot kunnen artsen patiëntjes met hersenstamkanker een CED-behandeling geven. Met een CED-behandeling worden medicijnen door een soort smal rietje in de tumor gebracht. Op deze manier kan de tumor beter behandeld worden. Nu is hersenstamkanker ongeneeslijk.



Ook Youp van 't Hek en Wendy van Dijk steunen de actie. Van Dijk is ambassadrice van stichting Semmy. Deze stichting zet zich al jaren in voor onderzoek en behandeling van hersenstamkanker.