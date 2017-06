21 jaar oude moordzaak Caroline Pino weer onder aandacht politie

VUGHT - 21 jaar na de moord op Caroline Pino, is er een sprankje hoop voor moeder Wil Vreeburg uit Vught. De Nederlandse politie neemt contact op met haar collega's in Frankrijk, met de vraag of de zaak mogelijk kan worden heropend. Dat zei Peter R. de Vries dinsdagavond in RTL Boulevard.

Caroline Pino (24) uit Beunigen werd in de zomer van 1996 vermoord toen ze liftend naar Frankrijk reisde. Ze zou op vakantie gaan met haar familie, maar kwam niet aan op de vakantiebestemming.



Op 7 augustus werd ze dood gevonden langs de snelweg bij Parijs. Ze was gewurgd en lag met opgetrokken knieën in haar slaapzak. Ze had alleen haar bh en slip nog aan.



Arrogant en ongeïnteresseerd

Het onderzoek van de Franse politie wordt een lachertje genoemd. Het was vakantie, dus de politie was druk met andere dingen. Peter R. de Vries noemt de Franse politie arrogant en ongeïnteresseerd. "De moordzaak is eigenlijk nooit goed opgepakt. Het was echt bar en boos'', zei hij in RTL Boulevard. Er zijn verdachten in beeld geweest, maar zij zijn volgens de misdaadverslaggever nooit goed nagetrokken.



21 jaar na de moord gloort er nieuwe hoop, hoewel de zaak in Frankrijk al verjaard is. De afdeling Buitenland van de Nationale Politie heeft de Franse collega's benaderd met de vraag of er nog losse eindjes zijn waar naar gekeken kan worden. Het coldcase-team van de politie Oost-Nederland staat klaar om die uit te zoeken. Al is de kans dat dat mogelijk is volgens De Vries piepklein.



Klootzak

Moeder Wil Vreeburg reageert in het RTL-programma gematigd positief op het nieuws. Ze heeft de afgelopen jaren al vaker hoop gehad, maar tot nu toe is er nooit iets duidelijk geworden over de moordzaak. "Als er serieus naar gekeken wordt, kan ik dit nieuws alleen maar toejuichen", zegt ze. Ze noemt het onderzoek tot nu toe een hel. "Hoe we werden bejegend... ongelooflijk. Ik wil weten wat voor klootzak dit heeft gedaan. En waarom."