Man meldt zich vanwege mishandeling No Surrender-lid bij IKEA

BREDA - Een man heeft zich telefonisch gemeld bij de politie vanwege de mishandeling van een No Surrender-lid op de parkeerplaats van IKEA in Breda. De man had zich herkend op de beelden en wil daarover verklaren. Dat meldt de politie dinsdagavond op Twitter.

Vorig jaar september werd een man ernstig mishandeld op de parkeerplaats. Later werd hij ontvoerd. In Bureau Brabant waren eerder al beelden te zien van de mishandeling.



Op de beelden is te zien dat de man op klaarlichte dag door minstens drie mannen in elkaar wordt geslagen. Het slachtoffer bleek een 36-jarig lid van No Surrender. De BMW X6 waarin twee van de daders naar de IKEA reden, werd later die avond in Rijsbergen gecontroleerd.De politie trof toen drie leden van dezelfde motorclub en een hesje van No Surrender aan.