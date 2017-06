Brand bij bamboebedrijf in Ravenstein snel geblust

RAVENSTEIN - Bij het kantoorgebouw van bamboebedrijf Bamdura in Ravenstein heeft dinsdagavond een korte, maar hevige brand gewoed. De massaal opgeroepen brandweermensen hebben de brand snel geblust.

De naastgelegen bedrijfshal bleef gespaard. De brandweer heeft de roldeuren open gezet, om de ruimte te luchten.



Het kantoorgebouw heeft wel veel schade opgelopen. De houten entree is compleet zwartgeblakerd en de bovenverieping is deels uitgebrand.



De brandweer had de brand snel onder controle. Aanvankelijk werd er melding gemaakt van een grote brand, waardoor brandweerwagens uit de brede omgeving naar Ravenstein kwamen. Omdat het vuur snel onder controle was, is al vlug afgeschaald naar middelbrand.