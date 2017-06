Sprinters krijgen de kans om Ster ZLM Toer te winnen: 'Genoeg concurrentie'

EINDHOVEN - Als opwarmer in aanloop naar de nationale kampioenschappen en de Tour de France gaat woensdag de Ster ZLM Toer van start. Met een sterk deelnemersveld raast het peloton van woensdag door Nederland en Beglië, met zondag 18 juni de afsluitende etappe in Oss.

Zeven teams die over enkele weken ook de Tour de France rijden staan op de startlijst van de Ster ZLM Toer. De organisatie is trots op de deelname van renners als Marcel Kittel, André Greipel, Dylan Groenewegen, Niki Terpstra en wereldkampioen veldrijden Wout van Aert.



Een aantal grote sprintersnamen. Duits kampioen André Greipel is één van hen. "In mijn planning richting de Tour de France komt dat beter uit dan wedstrijden als de Dauphiné Libere en de Ronde van Zwitserland. Voor een type renner als ik zijn die koersen wel wat zwaar en ze bieden ook minder sprint kansen. De Ster ZLM Toer in combinatie met het Duits kampioenschap zint mij wel. Daarom kom ik graag naar deze koers."



'Sprinters kunnen meedoen om eindzege'

Anton Ganzeboom, voorzitter van de Ster ZLM Toer, is te spreken over het deelnemersveld. "Als organisatie zijn wij blij dat toprenners als André Greipel, Marcel Kittel en Dylan Groenewegen graag hier komen om te sprinten. En zij kunnen ook meedoen voor de eindzege. Dat liet Greipel wel zien toen hij in 2015 het klassement won."



"Maar ik denk dat er genoeg concurrentie is, want ik zie renners als Niki Terpstra en Wout van Aert hoge ogen gooien. Zelf ben ik ook erg benieuwd naar de Sloveen Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo, die als klassementsrenner juist voor onze koers kiest in aanloop naar de Tour de France", sluit Ganzeboom af.



Live op Omroep Brabant

Omroep Brabant volgt de wielerkoers vanaf het startschot tot de finish. Iedere dag is er online een liveblog, van donderdag tot en met zaterdag zijn er dagjournaals en op de slotdag is er een lange, samenvattende uitzending te zien op Omroep Brabant.