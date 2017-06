Ruim 2.000 mensen verkopen hun kaartje, Best Kept Secret overvallen door aantal

HILVARENBEEK - Best Kept Secret is overvallen door het grote aantal mensen dat hun kaartje voor het festival heeft doorverkocht. In de afgelopen weken meldden zich meer dan 2.000 mensen die de naam op hun kaartje wilden aanpassen.

Dinsdag was de laatste dag waarop mensen hun doorverkochte kaartje op een andere naam konden laten zetten. Meer dan 800 mensen maakten daar op het laatste moment nog gebruik van.



Het was dinsdag zo druk dat de organisatie die de naamswijzigingen doorvoert, Eventim, een tijdje onbereikbaar was. Het bedrijf verwacht nog twee dagen nodig te hebben om alle aanvragen te verwerken.



'Balen'

Best Kept Secret probeert met tickets op naam de verkoop van valse kaartjes en zwarthandel tegen te gaan. ''In tegenstelling tot de meeste andere festivals/concerten waarbij tickets op naam verkocht worden, hebben we vanaf het begin de mogelijkheid geboden om een naamswijziging door te kunnen voeren. Dat bijt ons nu een beetje in de staart'', schrijft de festivalorganistie op Facebook. "We balen ervan dat het proces soms niet even duidelijk is en niet altijd snel genoeg verloopt en trekken daar zeker lering uit."



Voor de mensen die hun ticket niet op tijd op hun eigen naam lieten zetten, komt er bij de ingang van het festival bij de Beekse Bergen een speciale servicedesk. Wie de e-mail van de originele koper bij de hand heeft, kan dan alsnog naar binnen. Het festival waarschuwt wel dat het duidelijk moet zijn dat het gaat om een geldig ticket.



Dagtickets

Het festival was vorig jaar met 25.000 verkochte tickets uitverkocht. Voor de 2017-editie, die aanstaande vrijdag begint en drie dagen duurt, zijn de kaarten alleen nog dagtickets voor vrijdag te koop.