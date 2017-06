Tjibbe (9) bedankt 'zijn' donoren: 'Dankzij jullie schijnt het zonnetje weer'

BERKEL-ENSCHOT - De negenjarige Tjibbe uit Berkel-Enschot heeft weer een leven dankzij duizenden bloeddonoren. Woensdag is het Wereld Bloeddonordag, de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor bloeddonoren. Tjibbe gaat ‘zijn’ donoren hoogstpersoonlijk bedanken bij de bloedbank in Tilburg.

Donoren geven kinderen zoals Tjibbe de kans om weer gezond te worden, gezond te blijven en een betere kwaliteit van leven te ervaren. Het negenjarige jongetje heeft een afweerstoornis en is daardoor afhankelijk van bloed van anderen.



Duizend donoren

Tjibbe krijgt sinds twee jaar afweerstoffen toegediend. Deze afweerstoffen worden gefilterd uit het bloed van bloeddonoren. Elke week krijgt hij een infuus met deze stoffen. Voor één infuus zijn duizend bloeddonoren nodig.



Zijn leven is sindsdien enorm verbeterd, vertelt zijn moeder Claudia de Louwere: “Voordat we wisten wat voor ziekte hij had, was hij vaker ziek dan gezond. Hij had geen energie en kon niks dan op de bank liggen. Nu leeft hij net als andere kinderen van zijn leeftijd, hij loopt hard, hij snorkelt, hij kan alles doen.”



'Zonnetje schijnt weer'

Woensdagmiddag om vijf uur gaat hij naar de bloedbank in Tilburg om cadeautjes uit te delen. Alle donoren krijgen een zonnebril van hem met een positieve boodschap erop: ‘Lieve donor, dankzij jou is het zonnetje voor mij weer gaan schijnen’.



Over de reden waarom hij zijn donoren wil bedanken, is hij heel helder vertelt zijn moeder. “Hij doet het voor de mensen die bloed nodig hebben, die net als hij een afweerstoornis hebben. Zodat iedereen weet hoe belangrijk het is om te doneren.”



Niet zielig

Ook vindt hij het belangrijk dat mensen hem vooral niet zielig vinden, ook al heeft hij wekelijks een infuus nodig. “Hij weet hoe zijn leven eruit ziet zonder infuus, hij is vooral heel blij en gelukkig dat hij op deze manier kan leven.”