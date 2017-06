Ruziënde metalband in 013 gaat gewoon door: 'That's rock and roll!'

Zanger Moody van Five Finger Death Punch, maandagavond in 013.

TILBURG - De band Five Finger Death Punch gaat gewoon door. Maandagavond leek de Amerikaanse metalgroep het laatste optreden te hebben gegeven in een rommelig en slecht optreden in 013 in Tilburg. De show werd vroegtijdig afgebroken en er zou grote ruzie zijn in de band.

3.000 teleurgestelde fans gingen verbouwereerd naar huis. Tijdens het concert riep de zanger steeds maar dat hij de enige échte zanger van de band was. “En later riep hij dat dit de laatste show zou zijn”, aldus fan Johan de Greef, die erbij was.



Maar de populaire band wil van geen stoppen weten, blijkt uit een statement dat dinsdag op de eigen site is verschenen. "Wie ons al vanaf het begin volgt, weet dat er altijd wat onvoorspelbaarheid in onze shows zit. That's rock and roll", gebruiken ze als excuus voor het rumoer op het podium. De band vergelijkt het met een raceauto: "Je bent geen goede coureur als je niet één of twee auto's stuk hebt gereden."





Een excuus aan de duizenden teleurgestelde fans komt er niet. "Als je 150 shows in een jaar speelt, ontspoor je weleens. Gisteravond in Tilburg was daar een voorbeeld van. Maar de trein blijft gewoon doorrijden." De band gaat gewoon verder met haar Europese tour.