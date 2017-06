Ziekenhuis raakt echo's en medische foto's kwijt

EINDHOVEN - Het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven is medische digitale foto's als echo's en endoscopieën kwijt. Het gaat om beelden die nodig zijn voor bijvoorbeeld het opbouwen van een patiëntendossier. Een crisisteam onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Ook is er een extern bureau ingeschakeld dat de beelden probeert terug te halen.

Maar dat wordt een lastige zaak, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis tegen het Eindhovens Dagblad. Het is technisch niet mogelijk om alle beelden terug te krijgen.



Het gaat om beelden van 106 apparaten, die vastgelegd zouden moeten worden in een systeem. Maar tussen 28 januari en 8 juni van dit jaar is dat niet, of niet goed gebeurd.



Hoeveel patiënten last hebben van de fout, is niet duidelijk. Het zou volgens het ziekenhuis in elk geval niet gaan om röntgenbeelden die nodig zijn om een diagnose vast te stellen. Wel hadden de verdwenen beelden belangrijk kunnen zijn voor een spreekuur of onderzoek.



Niet op straat

De Autoriteit Persoonsgegevens is ingelicht, zoals wettelijk verplicht bij het verlies van data. Een woordvoerder bendrukt tegenover de krant dat er geen medische gegevens op straat liggen.