Zeelandse wandeltocht afgelast na plotselinge overlijden voorzitter Henk Merx (50)

ZEELAND - De wandeltocht Zellandse Omloop, die 25 juni gepland stond, gaat niet door. Afgelopen zondag overleed voorzitter Henk Merx (50), die veel voor het dorp Zeeland betekende. In overleg met zijn familie is besloten de grote wandeltocht af te gelasten.

Merx werd woensdag tijdens het fietsen getroffen door een hersenbloeding. Zondag overleed hij in het ziekenhuis in Tilburg aan de gevolgen daarvan.



Binnen Zeeland was hij bekend als voorzitter van de Halfvastenoptocht en de Samenloop voor Hoop. Buiten het dorp kenden mensen hem als politieagent in Schijndel, die tijdens onder andere Paaspop veel aanwezig was.



Geen andere datum

De organiserende Stichting Project van de Zellandse Omloop heeft in overleg met de familie van Merx besloten dat de wandeltocht niet doorgaat. Er komt ook geen alternatieve datum, omdat dat ten koste zou gaan van de voorbereidingstijd voor de Samenloop voor Hoop in juni 2018.