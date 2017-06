Prachtige zonsopkomst zet hemel in vuur en vlam [FOTO'S]

EINDHOVEN - Vroege vogels konden woensdagochtend genieten van een adembenemende zonsopkomst. Reden genoeg voor fotografen om erop uit te trekken en wat prachtige plaatjes te schieten.

Een zonnige dag met in de ochtend nog een laagje mist over weilanden en velden levert mooie taferelen op. Onder meer natuurfotograaf Ben Saanen ging op pad en schoot schitterende foto's.De temperatuur loopt woensdag op naar 25 tot 26 graden. Het blijft zonnig met in de middag wat stapelwolkjes.