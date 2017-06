Fietser geschept door brandweerwagen, slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis

EINDHOVEN - Een 19-jarige fietser is woensdagochtend geschept door een brandweerwagen op de kruising van de Boschdijk met de Steenoven in Eindhoven. De man is zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De brandweerwagen zou onderweg naar een melding zijn geweest. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd.



Na het ongeluk werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De jonge man is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.