22 jaar oude verkrachtingszaak echt opgelost? Rechtbank Den Bosch doet uitspraak

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch doet woensdag uitspraak tegen de 41-jarige André S. uit Schijndel. Hij zou 22 jaar geleden een vrouw in Den Bosch hebben verkracht. Door een DNA-match kon de man begin dit jaar opgepakt worden. Justitie eiste twee weken geleden vier jaar cel.

De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-sporen uit een andere zaak. De man werd in 2010 veroordeeld voor afpersing en een aanranding en schennispleging in 2000. Zijn DNA was daarom opgenomen in de landelijke databank. Volgens het NFI is het de oudste zaak die is opgelost dankzij een DNA-match.



Vrijwillige seks

De verkrachting waarvan hij nu wordt verdacht, gebeurde op 2 maart 1995 op de Paardskerkhofweg in Den Bosch. In het onderzoek dat naar aanleiding hiervan werd ingesteld, werden destijds ook DNA-sporen gevonden en veiliggesteld. Dat leidde aanvankelijk niet tot de aanhouding van de dader.



Tijdens de rechtszaak twee weken geleden las de officier van justitie een emotionele verklaring van het toen 32-jarige slachtoffer voor: “Ik bibber mijn leven door”. André S. zei dat hij de vrouw niet verkracht heeft. Hij zou de vrouw hebben ontmoet in een kroeg, en beweert dat ze daarna hand in hand naar een speeltuintje zijn gelopen en daar seks hebben gehad.



'Toegetakeld als een bokser'

Het Openbaar Ministerie had een andere lezing: de man zou de vrouw van haar fiets hebben geslagen. Deze zienswijze sloot aan op wat haar toenmalige vriend heeft gezegd: “Ze was toegetakeld als een bokser."