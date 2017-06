Overleden persoon gevonden in Nispen, politie start onderzoek

NISPEN - Aan de Turfvaartsestraat in Nispen is woensdagochtend een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie.

Het lichaam ligt in een sloot in het buitengebied van Nispen. Een voorbijganger vond de overleden persoon rond halfnegen.



Identiteit nog onbekend

De politie weet nog niet om wie het gaat. De recherche is een onderzoek begonnen. Meer informatie volgt later.