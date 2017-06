Wielericoon Hein Verbruggen (75) na langdurig ziekbed overleden

HELMOND - Hein Verbruggen is dinsdagnacht na een langdurig ziekbed overleden. Dat meldt De Telegraaf woensdag. De voormalige voorzitter van de Union Cycliste Internationale (UCI) uit Helmond is 75 jaar oud geworden.

Verbruggen was vanaf 1991 tot 2005 voorzitter van de UCI, de internationale organisatie voor de wielersport. Onder zijn voorzitterschap maakten de profs hun opwachting op de Olympische Spelen en maakte het beroepswielrennen een grote groei door.



Dopingschandalen

De Helmonder werd in 1996 ook bestuurder van het Internationaal Olympisch Comité. Hij werd herhaaldelijk beschuldigd van betrokkenheid bij dopingschandalen. Onder meer bij de wielerploeg van Festina in 1998 en met het schandaal rond meervoudig Tour de France-winnaar Lance Armstrong. Het leidde tot een onderzoek, waarin de beschuldigingen niet hard gemaakt konden worden.



De Helmonder leed al jaren aan leukemie.