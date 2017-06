Schiedammer op gestolen brommer rommelt aan garagedeuren in Breda, politie pakt man op

BREDA - Een 29-jarige man uit Schiedam is woensdagochtend vroeg opgepakt in de Kraanstraat in Breda. Een getuige tipte de politie rond halfvijf dat de man op de Kloosterlaan aan garagedeuren aan het rommelen was.

Agenten hielden korte tijd later de man aan. Hij reed op een brommer die eerder deze week in Breda was gestolen.



De Schiedammer zit vast op het politiebureau.