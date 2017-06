Verdwalen in een gigantisch luchtkasteel in Breda [VIDEO]

BREDA - Verdwalen in een magisch luchtkasteel. Het kan deze week op het Chasséveld in Breda. Daar is een gigantisch kleurrijk opblaaslabyrint verrezen. Het Luminarium. Het is er neergestreken in het kader van het Internationaal Stiltefestival, een theaterfestival speciaal gericht op kinderen en hun familie.

Een grote flap wordt een klein stukje opgerold en de bezoekers moeten snel naar binnen. Want er mag natuurlijk niet teveel lucht ontsnappen uit het gigantische opgeblazen luchtkasteel.



Surreële ervaring

Eenmaal binnen raken al je zintuigen verwonderd. Een magisch samenspel van vormen, kleuren en muziek zorgen voor een surreële ervaring. Het is alsof je door een grote opgeblazen kauwgombubbel loopt die om iedere hoek weer verrast met nieuwe koepels en kleuren.



Het luchtkasteel is helemaal met de hand gemaakt. Alle stukken zeil zijn door de makers één voor één aan elkaar geplakt. Je zou verwachten dat een enorme lichtinstallatie ervoor zorgt dat de ronde ruimtes zo prachtig kleuren. Niets is minder waar, het luminarium licht alleen op door de zon. Vandaar ook dat geen moment hetzelfde is in het opblaaslabyrint, het zonlicht bepaalt de intensiteit van het kleurenspel.



Zilveren eieren

Het luchtkasteel in Breda heeft de naam Albesila gekregen van haar makers. Het is vijfentwintig meter breed en vijftig meter lang. Het bouwwerk is een homogene combinatie van Islamitische architectuur, Archimedische bouwwerken en gotische kathedralen. Aandachttrekkers van Albesila zijn de tien zilveren eieren met in hun dak een verlicht patroon.



Twee jaar geleden stond er ook al een Luminarium in Breda. Vanwege het grote succes, gaat het nu op herhaling. Het Internationaal Stiltefestival wordt om de twee jaar gehouden en vindt dit jaar voor de vierde keer plaats.Het is gericht op een kinderpubliek vanaf twee jaar. Op het programma staan onder meer dans, mime, poppen- en schimmenvoorstellingen en andere spectaculaire acts. Gezelschappen van over de hele wereld vertonen hun kunsten deze week in Breda.

Albesila is het nieuwste Luminarium van Architects of Air. Een internationaal gezelschap dat de wereld over reist met verschillende wonderlijke luchtkastelen. Albesila werd eind mei voor het eerst aan de wereld getoond in het Engelse Nottingham, waar architect Don Alan Parkinson ooit begon aan zijn eerste luminarium.



Met de realisatie van Albesila viert Architects of Air dit jaar een kwart eeuw aan opblaaslabyrinten. Het Luminarium is nog tot en met aankomende zondag te bewonderen in Breda.