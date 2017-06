Nog even en je lichaam maakt zelf nieuwe hartkleppen

EINDHOVEN - Nog even en je lichaam repareert zelf de opgelopen schade: nieuwe hartkleppen, botten of kraakbeen. Dat is het streven van Carlijn Bouten, hoogleraar biomedische technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Onlangs kreeg zij 19 miljoen euro voor haar onderzoek naar biomaterialen die het lichaam zelf kan maken.

Brabant speelt een belangrijke rol in deze regeneratieve (of vervangings)geneeskunde. Naar verwachting leveren de spin-offs uit dit onderzoek Brabant ook nog eens investeringen en nieuwe banen op. In Booming Brabant vertelt hoogleraar Bouten over haar onderzoek.



De tweede studiogast Tijn van Elderen blies een oud merk nieuw leven in. Hij maakte Brabantia, het merk van je (groot)ouders, weer helemaal hip. Mét behoud van de aloude kwaliteit. Van Elderen, lid van de vierde generatie van het familiebedrijf, licht in Booming Brabant de strategie en toekomstvisie van het bedrijf toe.Geen houten schuttingen met betonnen paaltjes, een gemetselde muur of een wilgenhouten afscheiding, maar een Groene water Wand. Dat is het innovatieve idee van Ingrid Langenhoff en Dorine Epping, adviseurs op het gebied van klimaataanpassingen. De Groene Water Wand is een waterberging, groen én erfafscheiding ineen. De afscheiding draagt een steentje om de gevolgen van de klimaatverandering in te dammen.Het lijkt een utopie: een wereld zonder plastic. Millvision in Raamsdonksveer mengt en perst restafval zodanig dat het weer nieuwe producten oplevert.